Corpo em rio assusta pescador no Triângulo Mineiro

Depois de regatar o corpo, bombeiros fizeram buscas e encontraram arcada dentária (foto: CBMMG)

Fim de semana, hora de relaxar, descansar. Mas o que seria um momento de tranquilidade, acabou se transformando em pavor para um pescador, que foi para a beira do Rio Tijuco, próximo a Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, no final da tarde dess sábado (1/5). Ao perceber o barulho de peixes se debatendo junto à margem, próximo de onde estava, se assustou ao avistar um corpo.

O pescador, que estava próximo à Fazenda Ecológica, contou que, ao visualizar o corpo, tratou de chamar o Corpo de Bombeiros. O fato foi comunicado às polícias Militar e Civil.

Peritos confirmaram que o corpo, que estava parcialmente fora da água, já estava em adiantado estado de decomposição. Faltavam partes, como a arcada dentária, que foi encontrada, depois de uma busca minuciosa.

A arcada, segundo os peritos, é fundamental para a identificação do cadáver, o corpo foi retirado da água e encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) de Ituiutaba.

São Francisco

Desde a manhã de sábado, soldados do Corpo de Bombeiros de Januária, no Norte de Minas, procuram por um homem desaparecido no Rio São Francisco, em São Francisco. A corporação recebeu um chamado no final da noite de sexta-feira 30/4), de um homem, informando que seu irmão, de 38 anos, teria desaparecido na manhã daquele dia, quando foi nadar no rio.