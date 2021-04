Uberaba credencia profissionais de saúde com CNPJ para plantões imediatos

Número de novos casos da COVID-19 e internações continuam altos em Uberaba (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Com o aumento do número de casos da-19 em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e o crescimento da demanda nos atendimentos das unidades de saúde, a prefeitura da cidade liberou, a partir desta quinta-feira (29/4), o credenciamento de profissionais de saúde do tipo pessoa jurídica para o exercício imediato de plantões de cinco ou de 12 horas.