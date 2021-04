ONG ameaça abandonar Hospital Veterinário, mas PBH garante funcionamento

Governo de Alexandre Kalil (PSD) garante Hospital Veterinário mesmo ante ameaças de parceiro (foto: PBH/Divulgação)

Histórico

Parceira da Prefeitura dena gestão do Hospital Público Veterinário , a Associação Nacional de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais – Seção São Paulo (Anclivepa-SP) sugeriu a suspensão das atividades do local por não ter recursos em caixa. A ideia foi comunicada ao poder Executivo municipal em ofício obtido pelo— cujo conteúdo foi confirmado pela equipe da administração belo-horizontina.Apesar dos problemas alegados pela organização não-governamental (ONG), a Prefeitura de BH vai garantir a manutenção das atividades do hospital, que funciona no Bairro Carlos Prates, na Região Leste. O espaço foi inaugurado em março deste ano.No ofício, a Anclivepa detalha os problemas financeiros e solicita a revisão do plano de trabalhos do local.A PBH, por sua vez, além de continuar a operação do espaço veterinário, exigirá o cumprimento do acordo.“A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informa que não vai interromper os serviços do Hospital Público Veterinário. Esclarece que está em dia com as suas obrigações em relação ao contrato celebrado com a gestora da unidade e espera que o mesmo seja cumprido”, afirmou em nota enviada pelo Executivo municipal à reportagem.Desde março, o hospital municipal oferece atendimento ade famílias que não têm condições financeiras de arcar com os custos de tratamentos particulares. Além de consultas, a casa de saúde animal faz exames, cirurgias e oferece espaço para internação de pets que precisam de cuidados prolongados.Há capacidade para 30 atendimentos diários. O hospital é aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h. De segunda aos sábados, das 14h às 20h, são recebidos animais que precisam de internação.