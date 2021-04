Pouso Alegre autoriza retorno das aulas presenciais em escolas privadas

A Prefeitura de Pouso Alegre publicou nesta quarta-feira (28/4) um novo decreto que autoriza a volta das aulas presenciais em escolas particulares do município. O retorno das atividades deve ocorrer de forma híbrida e com sistema de revezamento – a fim de evitar aglomeração de estudantes.

As aulas presenciais no município estão suspensas - na rede pública e privada - desde o dia 8 de março, após a justiça acatar uma ação movida pelo Sindicato dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre e Região (Sipromag).Uma semana depois, entretanto, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) esclareceu que a liminar suspendia o ensino presencial apenas em escolas municipais. Mesmo assim, as aulas não foram retomadas na rede privada por causa da situação da pandemia na região.