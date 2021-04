PM realiza operação de combate a crimes ambientais em zonas rurais de Minas

Operação conta com o trabalho de cerca de 900 policiais militares (foto: PMMG/Divulgação)

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMAmb), foi iniciada nesta quinta-feira (29/4) em todas as regiões rurais do estado.









Segundo o comandante do BPMAmb, tenente-coronel Lages, cerca de 900 policiais militares foram reunidos para realizar a força-tarefa.



“Estamos utilizando 100% do nosso efetivo pronto, ou seja, aqueles que não estão com dispensa médica ou férias estão trabalhando nesta operação nas zonas rurais de Minas Gerais. Vamos naqueles locais que temos a incidência de infrações ambientais e crimes comuns, como tráfico de drogas e de arma de fogo”, disse o comandante.





PMMG/Divulgação (foto: Policiais já inciaram as fiscalizações na represa das Várzeas da Flores, em Betim) A iniciativa também marca os 40 anos de criação do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente e dos 55 anos das atividades da PM em prol da causa. De acordo com o tenente, ao longo de toda essa semana, já foram efetuadas outras operações pela preservação da fauna e flora, pesca e recursos hídricos, além de fiscalizações de atividades potencialmente poluidoras.





“Nesta quinta (29/4), especificamente, que o Batalhão está fazendo 40 anos, essa operação tem um cunho mais repressivo, principalmente com a criminalidade violenta na zona rural”, acrescentou Lages.





Dentro dos crimes ambientais que são cometidos nesta época do ano, o comandante do BPMAmb destacou a prática de queimadas e faz um apelo à população para que denuncie pelo Disque Denúncia 181, caso se depare com a situação.



“Estamos entrando no período de estiagem e começa uma incidência muito grande de queimadas e crimes com esse cunhão. Então, peço a população que evitem colocar fogos, evitem as queimadas, é uma época em que o fogo se alastra muito rápido”, alertou.