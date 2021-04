Homem é preso por atirar e matar duas pessoas após discussão

Suspeito do homicídio entregou a arma do crime (foto: PCMG)

Um homem de 48 anos, suspeito de praticar um duplo homicídio no último dia 18, no povoado de Santo Antônio de Baixo, na zona rural de Senhora do Porto, Região Leste de Minas, foi preso nesta quarta-feira (28/4) por policiais da delegacia de Guanhães. As vítimas são um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 42, mortos a tiros.

Segundo o delegado Junio Silva de Almeida, no dia do crime, as vítimas conversavam com um grupo de pessoas às margens de uma estrada, quando o suspeito chegou em seu veículo e estacionou a alguns metros. Pouco depois, desceu do veículo e caminhou em direção ao grupo, se dirigindo à vítima de 27, com quem começou a discutir. Nesse instante, sacou um revólver e atirou diversas vezes, contra ele e a mulher, que tiveram morte imediata. Em seguida, fugiu.

A motivação do crime, segundo o delegado, estaria relacionada com discussões anteriores entre o suspeito e as vítimas. “Uma delas ocorreu no domingo de Páscoa. Um galho de árvore teria caído na estrada, e o autor pedido a parentes das vítimas para retirá-lo, mas pediu de forma grosseira, tendo isso gerado um descontentamento entre ambos.”

Outro desentendimento aconteceu posteriormente e envolve uma acusação sobre um furto de peixes na propriedade do suspeito, que ele desconfiava ter sido cometido pelo homem de 27 anos.

“Havia um mandado de prisão contra o suspeito e ele se apresentou na delegacia, acompanhado de advogado, e prestou declarações. Também entregou a arma utilizada”, diz o delegado Almeida, que disse que o suspeito alegou que as vítimas teriam tentado agredi-lo. O homem foi encaminhado para o sistema prisional.