Arquiteto Joel Campolina recusa presidência do Iepha-MG

Joel Campolina foi convidado há 15 dias para presidir a instituição (foto: DIVULGAÇÃO ) Campolina recusou o cargo de presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. O arquiteto, urbanista e professor Joelrecusou o cargo de presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura.





Na noite desta terça-feira (27/04), Campolina postou a seguinte nota no Instagram: "Há cerca de 15 dias, fui honrado com o convite do meu amigo e colega, secretário de Turismo de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, para assumir a presidência do Iepha-MG, substituindo Michele Arroyo, que também já conhecia e sabia da dedicação e competência dela no exercício do cargo".









E mais: "Me orgulho de ter conseguido em três curtos anos, a partir do zero absoluto, transformar em realidade concreta o que efetivamente não existia. Fui surpreendido com a antecipação da minha nomeação para o cargo.

Agradeço de coração as toneladas de apoios e incentivos recebidos das mais diversas fontes. Agora, faço a escolha de não assumir a Presidência do Iepha- MG. Justifico pelo fato de entender que, nesses tempos de incertezas, devo dedicar todo o meu tempo e energia na continuidade da única coisa que, em termos da prática profissional privada, sempre tive como permanente: Meu escritório de arquitetura, urbanismo e consultoria".