Ladrão que arrombou casa e feriu idoso com facadas em Guaxupé é preso

Vítima foi encaminhada para a Santa Casa de Guaxupé, onde passou por cirurgia e está na UTI (foto: CBMMG/Divulgação)

Com um corte no pescoço e uma perfuração de faca nas costas. Assim, um idoso, de 65 anos, foi encontrado, caído, sangrando, dentro de casa, no Bairro Jardim Bela Vista I, em Guaxupé, Sul de Minas, na manhã desta terça-feira (27/4).



Apesar de ferida, a vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa local, conseguiu passar informações à Polícia Militar, que prendeu o autor: um homem de 29 anos.

Chamou a atenção dos bombeiros e dos policiais que a vítima, mesmo ferida, fez questão de conversar com os militares e passar as características do, que lhe roubou a carteira de dinheiro e documentos, além de objetos de valor da casa.

Segundo o idoso, o criminoso arrombou a porta e o ameaçou com a faca. Em seguida, passou a agredi-lo, jogando-o no chão.



Com o agressor foram recuperados objetos roubados na casa da vítima. O ladrão investiu contra os militares, chegando a ferir um deles levemente.



Ele afirmou que não cometeu o assalto sozinho. Estava com um comparsa.



O homem está preso na Delegacia de Guaxupé e o idoso encontra-se na UTI da Santa Casa, tendo sido submetido a cirurgia.