Cerco policial leva à prisão de homem suspeito de matar mulher por ciúme

Cerco feito pelas polícias tirou qualquer possibilidade de fuga de criminoso (foto: PMMG/Divulgação)

Um cerco feito pelas polícias Militar e Civil foi determinante para a prisão de um suspeito de feminicídio ocorrido em 16 de abril, na comunidade de Caraça, que pertence a Rio Vermelho, Região Metropolitana de Belo Horionte. Havia um mandado de prisão contra o autor do crime, que teria sido motivado por ciúmes.

A operação foi realizada na manhã desta terça-feira (27/4), em Caraça. Ao chegarem ao local, os policiais (a operação contou com quatro viaturas e nove policiais) se preocuparam em cercar as saídas da localidade – existem acessos para Materlândia, Serra Azul de Minas e Felício dos Santos.

Depois de colocar viaturas posicionadas estrategicamente, com os policiais sendo divididos em três equipes com três integrantes cada, os oficiais foram até a casa do procurado, que foi cercada.Ao invadirem o local, encontraram o homem dormindo.

Ele foi encaminhado para a Delegacia de Rio Vermelho e deverá ser levado para o sistema prisional tão logo termine a fase de inquisição.