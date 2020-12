Adolescente desaparecido em março foi estrangulado até a morte por ciúmes

Polícia Civil prestou esclarecimentos sobre o caso na manhã desta terça-feira (2/12) (foto: Divulgação/PCMG)

A Polícia Civil concluiu a investigação a respeito do desaparecimento de um jovem de 16 anos, ocorrido em março deste ano no Jardim Guanabara, em Venda Nova. O adolescente, foi, na verdade, assassinado; foi cortado com um estilete e estrangulado com uma corda. A motivação seria ciúmes.









Em 7 de março deste ano, todos estavam na festa de aniversário da irmã da garota, na casa de um tio dela, no Jardim Guanabara. Em certo momento, o suspeito achou que o menor assassinado teria tentado dar um beijo na adolescente.





O autor, que é visto como uma pessoa agressiva e violenta, atacou o menor. Não há detalhes sobre a dinâmica do crime, mas há a suspeita é de que ele tenha usado, no mínimo, um estilete. Em seguida, teria o estrangulado com uma corda e arrastado o corpo. O local ficou com muitos vestígios de sangue.





Em seguida, o autor teria embrulhado o corpo do menor em um edredon e, possivelmente, o jogado em um córrego. Ainda não há confirmação, mas a suspeita é de que o cadáver tenha sido levado pelas chuvas que atingiam a região, já que não foi localizado pela Polícia Civil.





"Foi realizada uma perícia no local, onde se constatou sangue e arrastamento de corpo. Foi confirmado que se tratava de sangue da vítima", afirmou Maria Alice Faria, Delegada Titular da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida (DRPD). "[Mesmo sem a localização do corpo], as materialidades foram comprovadas de outra forma".





A Polícia suspeita que o homem teve a ajuda de três cúmplices ainda não identificados. A informação é que eles não estavam na festa.





O autor de 40 anos está na cadeia por outros motivos - já tinha mandado de prisão em aberto e foi preso em flagrante por tráfico em Ribeirão das Neves. Ele não se manifestou sobre o crime.





A família já foi informada a respeito da conclusão das investigações. A família relatou aos policiais ter sido ameaçada durante o período de apuração dos fatos.





* Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira