PM empurrado de escada durante operação em BH recebe alta após 27 dias

No dia 3 de novembro, o militar participava de uma operação na Vila Biquinhas. De acordo com a PM, José Ricardo foi empurrado por um suspeito de tráfico e caiu de uma altura de dois metros. O autor, de 19 anos, foi morto enquanto tentava escapar. De acordo com o boletim de ocorrência, o rapaz foi avistado com um revólver na mão, fazendo um movimento com o braço na direção das guarnições, que reagiram. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital.









José Ricardo, por sua vez, bateu a cabeça com força no chão, ficou inconsciente e chegou a ter convulsões. O cabo foi levado ao Hospital Risoleta Neves, em Venda Nova. Após um primeiro atendimento, ele precisou ser transferido para o João XXIII, onde deu entrada no bloco cirúrgico. Posteriormente, o militar foi levado ao Hospital Felício Rocho, na Região Centro-Sul da capital mineira. Ele passou por três cirurgias durante os últimos 27 dias.





Na saída do hospital, dezenas de militares perfilados saudaram José Ricardo, que estava ao lado da família no momento da alta médica. O cabo foi levado para casa escoltado por cerca de 20 viaturas.





