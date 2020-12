Homem é encontrado morto dentro de carrinho de compras em BH

Vítima foi encontrada dentro de carrinho de compras (foto: PxHere - Imagem ilustrativa)



Um homem foi encontrado morto dentro de um carrinho de compras na madrugada desta quarta-feira (2/12) no Bairro São José, Região da Pampulha, em Belo Horizonte.









A perícia que esteve no local constatou 12 perfurações nas costas e uma no peito do rapaz. Em função do estado de rigidez do cadáver, os peritos afirmaram que o crime teria acontecido pelo menos 20 horas.



Não havia testemunha no local. A ocorrência foi encerrada na Central de Flagrantes IV, no Bairro Alípio de Melo, Região Noroeste de BH.





Testemunhas não falam

Outro homem também foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (2/12) na Grande BH. Desta vez, no Bairro Urca, em Ribeirão das Neves. Segundo a PM, trata-se de um homem de cor parda, com aproximadamente 1,80, com aparentemente 25 anos.





Ele estava caído no chão. De acordo com o boletim de ocorrência, próximo da vítima havia um estojo de munição 9 milímetros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local para prestar socorro, mas chegando lá, foi constatado o óbito.





A perícia identificou que o homem sofreu lesões de faca na cabeça, tórax e lombar. No short da vítima encontraram uma bucha de maconha.





Os policiais descreveram que havia vários populares no local, mas ninguém soube falar o que havia acontecido. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão em Ribeirão das Neves.