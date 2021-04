PF combate fraude em benefício destinado a pescadores no Sul de Minas

A Polícia Federal combate fraude em benefício de pescadores no Sul de Minas. A operação T arrafa aconteceu nesta terça-feira (27/4). A ação cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e outros 3 de prisão em Cristais, Aguanil, Campo Belo e também em São Paulo.

De acordo com a Polícia Federal, os responsáveis por uma colônia de pescadores de Cristais teriam fraudado documentos necessários para solicitação do seguro-defeso, que é concedido pelo Governo Federal ao pescador profissional artesanal, quando fica impedido de pescar em no período de preservação das espécies.