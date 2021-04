Arquiteto Joel Campolina assume presidência do Iepha-MG

Joel Campolina é doutor em arquitetura e urbanismo, ex-presidente do Conselho de Arquitetos (CAU_e professor emérito da UFMG (foto: Redes sociais/Divulgação)

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Geraistem novo presidente. Oassume a presidência do Iepha no lugar da historiadora

Campolina é doutor em arquitetura e urbanismo, ex-presidente do Conselho de Arquitetos (CAU) e professor emérito da UFMG. De acordo com Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), é uma troca que representa o alinhamento de gestão em vários âmbitos do governo de Minas. Ainda conforme a Secult, Joel Campolina tem currículo e experiência adequados a função.

Depois de presidir o Iepha durante os quatro anos do governo de Fernando Pimentel (PT), a historiadora Michele Arroyo foi mantida no cargo pela atual administração do governo Zema (Novo).





Michele Arroyo estava no Iepha desde fevereiro de 2015 (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press.)

Michele já atuou na Prefeitura de Belo Horizonte, ocupando os cargos de diretora de Memória e Patrimônio Cultural, na Secretaria Municipal de Cultura, gerente de Patrimônio Histórico Urbano, na Secretaria Municipal de Política Urbana e diretora de Patrimônio Cultural, na Fundação Municipal de Cultura.Na esfera federal, foi superintendente em Minas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.