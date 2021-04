Polícia prende ladrões de grãos e combustíveis no Triângulo

No total, foram aprendidas quase três toneladas de grãos, entre cevada e soja (foto: PCMG/Divulgação)

O roubo de grãos e combustíveis no Triângulo Mineiro sofreu um duro golpe nesta terça-feira (20/4), com a prisão de três integrantes de uma quadrilha, na BR-365, entre Monte Alegre de Minas e Ituiutaba.



Eles foram presos no exato momento em que faziam a entrega de cerca de 2,9 toneladas de cevada e soja roubadas, além de aproximadamente 780 litros de diesel e etanol, também furtados.



Foram apreendidos também quatro veículos e uma espingarda.





Segundo o delegado de Ituiutaba, Luiz Antônio Minas, primeiramente, foi apreendida umacarregada com cerca de 570 quilos de cevada.Os grãos haviam sido retirados de um estabelecimento comercial às margens da rodovia.

“Já possuíamos informações de que esse local seria um ponto de receptação de cargas de grãos, bem como de comercialização clandestina de combustíveis. Durante a nossa intervenção, os suspeitos não apresentaram comprovação de origem dos materiais”, conta o delegado.

Produtos roubados

No local da interceptação, um restaurante de fachada, os policiais localizaram, num galpão, mais uma tonelada de cevada e 1,3 tonelada de soja a granel, totalizando 2.880 quilos de grãos apreendidos.



Também no local, os policiais encontraram mais 600 litros de diesel e 100 litros de etanol.



Já na propriedade rural de um dos investigados, próxima do restaurante, a equipe policial encontrou mais 80 litros de diesel.

Além disso, foram apreendidos um caminhão e dois semirreboques, que estavam estacionados no comércio, e a caminhonete na qual estava sendo transportada a carga de grãos.



Dois dos presos estavam na camionete, enquanto o terceiro trata-se do caseiro da fazenda.