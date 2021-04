Irmãos presos por cometer assassinato por vingança

Matadores foram até a porta da casa da vítima e a chamaram pelo apelido (foto: PCMG/Divulgação)

A polícia confirmou a suspeita de que foi por vingança o assassinato de V.S.F., de 28 anos, em 20 de janeiro, no Morro do Piolho, Bairro Manacás, na Região Noroeste de Belo Horizonte. O homem levou seis tiros. As investigações do Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, levaram à prisão dos autores: dois irmãos, de 26 e 27 anos.



Segundo as investigações, os irmãos suspeitavam que a vítima estaria envolvida em uma tentativa de homicídio cometida contra um comparsa da dupla, três dias antes.Levantamentos apontam que a vítima e os suspeitos pertenciam arivais envolvidas com o tráfico de drogas nos bairros Manacás e Jardim Alvorada.

A mecânica do crime, revelada no inquérito, diz que os suspeitos seguiram a vítima até a casa dele e, chegando ao local, chamaram-na pelo apelido. No momento em que ele apareceu, foi alvejado, sendo atingido no tórax, no antebraço esquerdo, na coxa direita e na perna direita.



Os autores dos tiros fugiram em seguida.





Testemunhas

O delegado Guilherme Catão diz que o atirador utilizou uma pistola calibre 380 para executar o crime, cometido à luz do dia e diante de diversas testemunhas.



Na casa da vítima, policiais militares, os primeiros a chegar ao local, apreenderam drogas, dinheiro e um revólver calibre 38.

Os mandados de prisão foram cumpridos na cidade de Itabira, onde os irmãos estavam visitando o pai.



Os homens foram indiciados por homicídio qualificado por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa da vítima.