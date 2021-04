Governo do Amazonas doa 6 mil ampolas de anestésicos a hospital de Uberaba

O Hospital Regional de Uberaba recebeu do Governo do Amazonas a doação de 6 mil ampolas de anestésicos do %u2018kit intubação%u2019 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)





Conhece aquele ditado: ‘é dando, que se recebe’? Foi justamente neste sentido que o Hospital Regional José Alencar (HRJA), em Uberaba, recebeu do governo do Amazonas a doação de 6 mil ampolas de anestésicos do ‘kit intubação’, usados para tratamentos de pacientes internados em UTIs/COVID.





Do final de janeiro até meio de fevereiro deste ano, após pedido do estado, o HRJA ofereceu atendimento a 18 pacientes de Manaus com a COVID-19, sendo que nove se recuperaram da doença e voltaram para a sua cidade de origem. Por outro lado, infelizmente, os outros nove pacientes manauaras faleceram na ala de UTI/COVID do hospital.





"Este gesto humanitário e de solidariedade do povo manauara com Uberaba vai reabastecer o Hospital Regional e auxiliar no tratamento de pacientes internados com COVID-19. Os medicamentos chegaram num momento que a gente estava precisando muito para ampliar os atendimentos dos pacientes em estado grave", relatou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo (Solidariedade), por meio de suas redes sociais.





De acordo com o diretor do HR, Frederico Ramos, com a doação do governo do Amazonas, o hospital vai ter condições de retomar o atendimento a pacientes graves que estavam em unidades de saúde da cidade devido ao baixo estoque de medicamentos voltados para estes pacientes.





“Este estoque (doado pelo Amazonas) é suficiente para sete dias de atendimentos a estes pacientes graves”, contou.





Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, de 103 leitos de UTI/COVID disponíveis na cidade, 93 estão ocupados, sendo que de 60 existentes na rede pública, 53 estão com pacientes, e de 43 da rede privada, há 40 pacientes em estado grave.





Já com relação às ocupações de leitos de enfermaria/COVID, de 205 disponíveis, 143 estão ocupados; de 142 da rede pública há 98 pacientes e de 63 da rede privada há 45 pacientes.





Desde o início da pandemia em Uberaba, já foram contabilizados 21.594 casos positivos, sendo que destes 630 pessoas morreram e 17.423 se recuperaram.