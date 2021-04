A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova (foto: Reprodução da internet/Google Maps)





Um homem não identificado foi assassinado na noite dessa quinta-feira (15/4) no Bairro Granja Werneck, Região Norte de Belo Horizonte. O corpo da vítima tinha diversos sinais de violência.

Chegando ao local, os policiais encontraram marcas de sangue na rua e viram o corpo jogado em um brejo ao lado da rua.

O homem tinha o rosto deformado por ferimentos e já estava sem sinais vitais. De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia da Polícia Civil constatou que ele foi atingido por dois tiros, um no olho direito e outro no braço esquerdo, além de facadas e golpes de uma barra de ferro na cabeça. O objeto metálico e uma machadinha foram encontrados perto do corpo.

A vítima não portava documentos. A polícia o descreve como um jovem que teria 25 anos, estatura mediana, cor parda, cabelos crespos e uma tatuagem com o nome “Stefany”.

A motivação do crime é desconhecida. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova.