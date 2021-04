Assassino enterra corpo de mulher em quintal e morre após conflito com a PM

Crime ocorreu em Araguari, no Triângulo Mineiro (foto: Reprodução/Web TV Araguari) mulher de 20 anos foi assassinada e o corpo dela foi enterrado no quintal da casa onde ela e o autor se encontraram, neste sábado (10/4), em Araguari. Ele foi descoberto e, em conflito com a Polícia Militar, acabou sendo baleado na sequência e também morreu. A jovem seria garota de programa e chegou a trocar mensagens com uma amiga, antes do assassinato, informando que estava com medo do homem. Umade 20 anos foie odela foino quintal da casa onde ela e o autor se encontraram, neste sábado (10/4), em. Ele foi descoberto e, em conflito com a, acabou sendo baleado na sequência e também morreu. A jovem seria garota de programa e chegou a trocar mensagens com uma amiga, antes do assassinato, informando que estava com medo do homem.





O crime ocorreu no bairro Vieno, na cidade do Triângulo Mineiro. A vítima, Gabriela Silva, tinha marcado um encontro com José Amilton de Jesus, que tinha 43 anos. Não se sabe o que motivou o autor, mas ele atirou na cabeça da jovem e depois abriu uma cova nos fundos da casa, onde tentou esconder o corpo dela.





Antes disso, a jovem conversava com a amiga com que dividia casa em Uberlândia, pois não se sentia segura. Ela, inclusive, mandou a localização de onde estava, por meio do aplicativo de mensagens que usavam. Como Gabriela Silva não voltou para casa pela manhã, a PM foi acionada e encontrou o corpo dela na cova feita pelo assassino.





Com a identificação do homem, que era mototaxista, os policiais foram até a casa dele, no bairro São Sebastião, e o flagraram se preparando para fugir. De acordo com os militares, ele não se entregou e atirou contra os policiais, que revidaram. Ele foi ferido e chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Além da possível arma do crime, outro revólver foi apreendido junto a José Amilton de Jesus.





Mensagens

Essa não foi a primeira vez que vítima e assassino se encontraram e Gabriela Silva afirmou a amiga que tinha medo do homem. Numa das últimas mensagens que as duas trocaram, a jovem antes de ser mostra dizia que se não voltasse até 8h do dia seguinte, era para a amiga ir buscá-la. Foi nesse momento que a vítima enviou a localização da casa onde iria se encontrar com o mototaxista. Ela ainda afirmou que o homem contava histórias de assassinato.





A vítima nasceu em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e chegou a cursar a faculdade de medicina, mas neste ano se mudou para Uberlândia.





Outro homicídio

O homem morto em conflito com a polícia já tinha cumprido pena de 12 anos por homicídio. A condenação era pela morte da ex-esposa, crime que aconteceu em 2006. O corpo da mulher foi encontrado enterrado no quarto dele.