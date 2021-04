Com aumento de casos, São José da Lapa faz desinfecção de áreas públicas

Ainda na onda roxa do programa Minas Consciente,, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, começou ade ruas e locais de grande circulação na cidade. Segundo o último balanço divulgado na quarta-feira (14/4), a cidade tem 1.763 casos positivos e 43 óbitos. Em relação ao boletim da semana anterior, houve um aumento de oito novas mortes e 49 novos casos.O bairro mais atigido é o Centro, com. O serviço de limpeza está sendo realizado em diversos bairros com a sanitização dos espaços públicos, com o objetivo de minimizar o risco de contaminação pelo novo coronavírus. O procedimento envolve ainda a lavagem de praças, pontos de ônibus e, principalmente, as áreas próximas às unidades de saúde.