Palestras lembram Inconfidência Mineira, que completa 232 anos

(foto: Reprodução )



Valorização da memória nacional, fortalecimento da cultura e ampliação do conhecimento. O Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG) lembra os 232 anos de um importante episódio brasileiro com a realização do V Ciclo de Palestras Inconfidência Mineira: Interesses Crescentes, Abordagens Diversas. O evento, realizado de modo virtual, vai abrir discussões sobre temas relacionados ao movimento que teve como expoente o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes (1746-1792) é comemorado em 21 de abril.









Segundo os organizadores, o V Ciclo de Palestras, iniciado nesta quinta-feira (15), conta com a palestra de abertura Tiradentes, em busca de um rosto, do pesquisador André Figueiredo Rodrigues, da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Disponibilizada no canal IHGMG Virtual (Youtube), a participação de André Figueiredo apresenta estudos sobre as representações de Tiradentes feitas a partir do início do regime republicano, instaurado no Brasil em 1889. Doutor em história social pela Universidade de São Paulo (USP), André Figueiredo já desenvolveu outras pesquisas sobre a Inconfidência Mineira, com destaque para a participação do clero no movimento e os aspectos econômicos e financeiros relacionados à conjuração e aos conjurados.





No próximo dia 20 de abril, é a vez de se conhecerem alguns caminhos da Inconfidência Mineira. O pesquisador e associado do IHGMG, Marcos Paulo de Souza Miranda, vai apresentar a palestra A extensão geográfica do movimento inconfidente: De Montpellier (França) a Sucuriú (atual, Francisco Badaró, Minas Gerais). Marcos Paulo, que é membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, vai apresentar estudos voltados ao alcance espacial do movimento inconfidente, temática ainda pouco estudada.





Em 23 de abril, estará em pauta a presença de religiosos no movimento, na palestra As negras batinas da Conjura de Minas. A associada do IHGMG, Maria de Lourdes Costa Dias Reis, vai abordar aspectos políticos, literários e jurídicos de clérigos que pertenciam à elite intelectual e financeira da Capitania de Minas Gerais e que tiveram participação ativa no movimento. Após o processo de julgamento, os padres foram condenados, mas receberam penas diferentes dos demais conjurados.





Encerrando o V Ciclo de Palestras, o IHGMG divulga em 27 de abril, como parte do programa Arquivos do IHGMG, a palestra Da África para o Brasil: repatriação dos ossos dos Inconfidentes Mineiros, com a pesquisadora Carmem Silvia Lemos, coordenadora do Setor de Pesquisa, Museu da Inconfidência. A palestra, realizada em abril de 2018, relembrou o processo de repatriação das ossadas dos inconfidentes mineiros que morreram no degredo, no continente africano.





O V Ciclo de Palestras Inconfidência Mineira: Interesses Crescentes, Abordagens Diversas é desenvolvido pelo Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais desde 2016.

Serviço

V Ciclo de Palestras Inconfidência Mineira: Interesses Crescentes, Abordagens Diversas, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais

De 15 a 27 de abril de 2021, no canal IHGMG Virtual

Informações

(31) 98473-9197 | ihgmg@ihgmg.org.br | www.ihgmg.org.br

Canal IHGMG Virtual (YouTube): https://www.youtube.com/channel/UCLpZKgZkEZqNoKsrFuaLQtQ