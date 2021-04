Homem que cortou as patas de Sansão não consegue reverter justa causa

O homem responsável pelas práticas deao cachorro que foi amordaçado com arame e teve as patas decepadas a golpes de facão em Vespasiano, na Região Metopolitana de Belo Horizonte, havia sido demitido de sua função de servente geral em uma empresa de transporte de cargas porapós o ocorrido. Porém, mesmoa Justiça para reverter a decisão do empregador, a justa causa foi mantida.Isso porque o juiz da 1º Vara do Trabalho de Pedro Leopoldo, Marcel Luiz Campos Rodrigues, julgouo pedido do trabalhador.

Na ação, o homem alegou que havia sidopor abandono de emprego e negou a intenção de deixar o trabalho. Segundo o servente, ele havia deixado de comparecer e prestar serviços a partir de 9 de junho do ano passado, por medida de segurança própria e de familiares, em razão de ter se tornado 'vítima de campanha na internet de difamação', pelo fato de ter cortado as patas traseiras de Sansão.Nesse cenário, o homem alegou, por fim, que não haviapara configuração de abandono de emprego, razão, então, pela qual pediu a reversão da justa causa. Ele pedia, também, a condenação da empresa ao pagamento das diferenças de verbas rescisórias.Em defesa, a empresa alegou que ado servente geral não tinha nenhuma relação com abandono de emprego. Ainda informou que a violência praticada com Sansão havia ocorrido, na verdade, em 6 de julho, durante o horário de trabalho, sendo a justa causa aplicada dois dias após a apuração dos fatos (8 de julho de 2020). A justificativa seria a de mauDe acordo com a Justiça do Trabalho, o juiz afirmou ser um fatoque o reclamante – homem responsável pela agressão – decepou as patas traseiras do pitbull. O servente, inclusive, responde processo criminal. O magistrado ainda observou que, diferentemente do que foi afirmado pelo trabalhador, os documentos demonstraram que aocorreu em 6 de julho, conforme relatado pela empresa, e não no dia 8.Além disso, o juiz lembrou o fato de que, empessoal, o homem havia declarado que Sansão invadiu a casa dele e atacou seu animal, expondo a perigo a mãe, que estava no quintal tomando sol. O que demonstra que a agressão ocorreu durante o dia. Dessa forma, o servente estaria em serviço no momento da agressão, sem indicações depara constatar situação diversa.Tendo em vista as conclusões do juiz, a empresa aplicou apor considerar que houve mau procedimento na conduta do autor, não existindo o alegado abandono de emprego. "Nem poderia existir, considerando a data do ocorrido (6 de julho de 2020) e a data da despedida (8 de julho de 2020). O verdadeiro motivo damotivada, como alegado em defesa, foi o ato de extrema violência praticada pelo autor contra um cachorro, caracterizado como mau procedimento", completou.O juiz, por fim, declarou que a empresa cumpriu o ônus de demonstrar a faltapraticada pelo ex-empregado. Nas palavras dele, 'não é possível ignorar que, pelas máximas da experiência, há efetiva desproporcionalidade entre anarrada pelo reclamante (mero ato de defesa e proteção de terceiros a um ataque canino) e o lastimável resultado que alcançou (lesões sofridas pelo animal, que teve suas duas patas traseiras decepadas)'.Além disso, o magistrado considerou que não houveda empresa, já que a punição respeitou o princípio da imediatidade. Sem recurso, o processo foi