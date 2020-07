Cão tem duas patas arrancadas com facão em Vespasiano

(foto: Reprodução/Instagram)



Um cão mutilado em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ganhou repercussão nas redes sociais. O caso ocorreu nessa segunda-feira, na MG-424. Segundo o dono do animal, duas pessoas de Confins arrancaram as duas patas traseiras do ca%u0303o chamado Sansa%u0303o com um facão.





“Segundo a veterina%u0301ria que esta%u0301 cuidando dele, o cachorro foi amarrado pela boca com arame para que pudessem cortar as patas dele sem que o Sansa%u0303o reagisse”, contou Nathan Braga, tutor do cão.









“Eu estou tentando recorrer a todos que eu posso para que haja justic%u0327a para meu cachorro que infelizmente tera%u0301 que viver agora sem as duas patas traseiras ou no pior dos casos, ser eutanasiado pois na%u0303o sabemos se vamos conseguir manter todas as despesas veterina%u0301rias por causa desta crueldade”, lamentou o dono.





O caso ganhou notoriedade nesta terça-feira, quando a ativista Duda Salabert publicou em suas redes sociais sua indignação com a liberdade dos autores. “Pelo que li, um dos psicopatas prestou depoimento na delegacia de Confins e ESTÁ LIVRE! ESTÁ LIVRE! Nojo! Não há justiça nesse país???”, disse.

De acordo com a Polícia Militar, o principal suspeito de ter cometido a crueldade contra o animal é Júlio César, que teria confessado o crime. Segundo o boletim de ocorrência, ele teria afirmado que estava “cansado das invasões do cachorro” e que já havia alertado Nathan. Em sua versão, ele disse que estava dentro de casa quando o cachorro pulou o muro. Ele então pegou o facão e atingiu Sansão. Júlio César sustentou que mora com a mãe deficiente e estava com medo do animal entrar e fazer mal a ela.





A PM lavrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o procedimento foi encaminhado ao Juizado Especial de Pedro Leopoldo.





Nathan denunciou que na%u0303o seria a primeira vez que essas duas pessoas teriam cometido crueldade com animais. “Há pouco mais de um ano, o pai do Sansa%u0303o, o Zeus, teve a coluna partida ao meio, tambe%u0301m na base do faca%u0303o”, conta.



De acordo com o tutor, foi realizado boletim de ocorrência nas duas oportunidades e, em ambas as situac%u0327o%u0303es, os animais na%u0303o apresentavam riscos a nenhuma pessoa nos locais em que se encontravam.