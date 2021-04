Motorista de escolar que abusava de uma menina de 2 anos é condenado, em BH

Um homem que era motorista de van escolar foi condenado a 10 anos e 4 meses de prisão por ter abusado de uma menina de 2 anos. O crime aconteceu em 2010 e foi descoberto em relatos que a própria criança fazia aos pais durante conversas cotidianas, além de ter criado aversão a homens, aceitandocontato com o pai.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o homem praticou o crime mais de uma vez dentro do veículo estacionado nade sua casa, sempre após o término das aulas. Não houve conjunção carnal e a defesa do motorista argumentou que não existiam provas para condená-lo e que a ausência de materialidade ficou comprovada nos exames da vítima.