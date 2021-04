Embriaguez teria provocado acidente e morte no Triângulo Mineiro

Acidente ocorreu na noite de quinta-feira. Vítimas ficaram presas às ferragens (foto: CBMMG/Divulgação )

Um homem morreu, na quinta-feira (8/4), em um acidente entre duas carretas e um carro de passeio, um Fiat Palio, placa DEH-3B09 de Araxá, no quilômetro 708 da BR-262, a 12 quilômetros de Araxá, no Triângulo Mineiro. Duas pessoas, ambos ocupantes do carro, o motorista e o passageiro, ficaram presos às ferragens. O passageiro morreu.

Segundo relato dos soldados do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência, quando chegaram ao local, o motorista do Palio, alagoano de 26 anos, estava consciente, mas confuso. Ele tinha uma fratura num dos braços, ferimentos na caixa torácica e cortes nas pernas. Seu estado é grave. Ele estava preso às ferragens pelas pernas, assim como o passageiro, de 52 anos.

Os motoristas das carretas nada sofreram. Segundo um deles, o carro seguia no sentido Araxá em alta velocidade, quando, em uma curva com declive, perdeu o controle de direção, colidiu frontalmente na lateral da primeira carreta, e, em seguida, bateu na outra.

O carro ficou completamente destruído e foi arremessado às margens da rodovia. Segundo os bombeiros, o motorista do carro apresentava sinais de embriaguez e dizia não conhecer o passageiro que estava em seu carro. A rodovia teve de ser interditada.