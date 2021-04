PM flagra homem com 200 quilos de maconha em posto desativado de Dom Cavati

Drogas estavam dentro de um Fiat Palio (foto: PMMG/Divulgação )

Abastecer o carro, em qualquer horário, é uma ação rotineira. No entanto, a 0h30, num posto de gasolina desativado, não é normal. Pois foi isso o que chamou a atenção de policiais militares que faziam uma ronda na pequena cidade de Dom Cavati, no sudeste de Minas Gerais. Um homem, de 21 anos, foi flagrado com 202 barras de maconha, cerca de 200 quilos, dentro do carro, um Fiat Palio.

O horário, de certa forma, já chamaria a atenção, ainda mais num posto de abandonado desativado. Ao verem a cena, os policiais resolveram se aproximar. O motorista ficou nervoso. Ameaçava correr para um lado, depois para o outro, até que foi pego.

A cada pergunta feita, o homem gaguejava mais e mais. Os policiais resolveram, então, vistoriar o veículo e, no interior dele, encontraram a grande quantidade de maconha.

O homem ficou ainda mais nervoso e tentou se justificar, dizendo que receberia para entregar a droga em Caratinga. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia local. A Polícia Civil tenta, agora, identificar para quem a droga seria entregue e todos os integrantes do grupo de criminosos.