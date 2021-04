Festa da Ressurreição tem anjos em sobrado de Sabará

Na rua Pedro II, nas janelas da antiga prefeitura, hoje prédio tombado conhecido como solar Padre Corrêa foram colocados anjos, que são manequins vestidos, nesta manhã de Páscoa e chamou a atenção de quem passou por lá (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS )

A manhã do domingo (4) de páscoa começou com três anjos na sacada de um casarão, do século 18, recém-restaurado no Centro Histórico de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Numa iniciativa das secretaria municipais de Cultura e Turismo, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, as "figuras aladas" foram colocados na frente do Solar Padre Corrêa (antiga sede da prefeitura) a fim de manter a tradição da centenária procissão da Ressurreição de Jesus, que arrebanhava multidões em tempos pré-pandêmicos. A manhã docomeçou com três anjos na sacada de um casarão, do século 18, recém-restaurado no, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Numa iniciativa das secretaria municipais de Cultura e Turismo, em parceria com a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, as "figuras aladas" foram colocados na frente do Solar Padre Corrêa (antiga sede da prefeitura) a fim de manter a tradição da centenária procissão da Ressurreição de Jesus, que arrebanhava multidões em tempos pré-pandêmicos.





Os três manequins, com vestimentas de anjos, vão ficar durante todo o dia. Para evitar aglomeração, conforme nota da prefeitura local, não houve divulgação prévia.





Sabará teve as cerimônias da semana santa, no Centro Histórico, restritas à Igreja São Francisco e Matriz Nossa Senhora da Conceição. Devido à onda roxa do Minas Consciente e à progressão dos casos de COVID-19 no estado, os mais se 15 mil visitantes que chegavam, no período da semana santa, à cidade, tiveram que ficar em casa.

"Gostei muito. A ideia resgata o patrimônio e fortalece a identidade do povo", afirmou o advogado José Patrício de Figueiredo ao lado da mulher, a engenheira ambiental Manuela Diniz Siqueira. Para Manuela, a decoração ficou bonita e serve para "acalentar o coração do nosso povo nesse momento difícil da pandemia ". O operador Isaías Maia, de 35, foi surpreendido ao passar na Rua Dom Pedro II e também se mostrou satisfeito com a preservação do patrimônio.





(foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS )

MEMÓRIA VIVA O prefeito Wander Borges disse que a iniciativa visa manter viva a memória e também dar esperanças à comunidade. "Apesar de singela, tem um significado muito forte. A semana santa em Sabará sempre nos reservou momentos para fortalecermos a nossa fé. Nesse momento crítico, mais do que nunca, precisamos ter esperança de que, assim como nossas tradições, a fé vai prevalecer." O prefeito Wander Borges disse que a iniciativa visa manter viva a memória e também dar esperanças à comunidade. "Apesar de singela, tem um significado muito forte. A semana santa em Sabará sempre nos reservou momentos para fortalecermos a nossa fé. Nesse momento crítico, mais do que nunca, precisamos ter esperança de que, assim como nossas tradições, a fé vai prevalecer."





A montagem e decoração dos anjos nas janelas, de frente para o casario colonial e a Igreja São Francisco, ficou a cargo de Adriano Júnior, da Secretaria Municipal de Cultura, e Elouise Marcelino, da Secretaria Municipal de Turismo.