BH terá dias claros e possibilidade de chuva rápida à noite na Semana Santa

(foto: Inmet)

Os dias têmfirme, comem Belo Horizonte durante a, segundo previsão do tempo do instituto nacional de Meteorologia (). À noite podem ocorrer chuvas rápidas e chuviscos na capital mineira e em sua região metropolitana.A temperatura mínima registrada no fim da madrugada desta sexta-feira (05/04) foi de 15°C e a máxima prevista é de 29°C, com umidade relativa do ar variando bastante, de próximo a zonas de alerta, com 35% de saturação, a 90%.Durante a semana os dias devem se alternar com dias encobertos e algumas pancadas de chuva a céus com poucas nuvens. As temperaturas na capital mineira também não variam muito, com mínimas entre 14°C e 16°C e máximas de 27°C a 28°C.Minas Gerais se encontra em uma área de estabilidade climática e não há alertas do inmet a nenhuma região ou município. No Brasil, há alerta para chuvas intensas no Amapá, Pará e Tocantins. Com menos intensidade, as precipitações também trazem atenção para a Bahia, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e Roraima. O acumulado de chuva gera atenção no Amazonas. Os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro estão em alerta para fortes ventos costeiros.