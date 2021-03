Motivo do acidente teriam sido a pista molhada. Mulher foi levada para o HPS (foto: CBMMG/Divulgação)

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida em acidente de motocicleta, na tarde desta terça-feira (30/3), no quilômetro 27 da rodovia MG-010.



Segundo informações do Boletim de Ocorrências do Corpo de Bombeiros, com a pista molhada, o piloto teria perdido o controle da moto e bateu contra um poste.





O helicóptero, do Corpo de Bombeiros, esteve no local,e socorreu a mulher, que foi levada para o Hospital João XXIII.O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (INL).