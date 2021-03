Curso oferece formação para defensores populares

As inscrições estão abertas de 31 de março a 7 de abril e as vagas são limitadas (foto: Reprodução)

Estão abertas 40 vagas para formação online gratuita de defensores populares da população em situação de rua. As aulas serão entre 23 de abril e 4 de maio.



Será realizada uma aula inaugural na terça-feira, 6 de abril, para recepcionar os participantes e apresentar o modelo do curso e os facilitadores. O encontro será conduzido pelo professor José Luiz Quadros de Magalhães por meio de live.

A estrutura do curso conta com quatro encontros semanais, sendo ofertados material complementar e exercícios práticos sobre os temas debatidos. A iniciativa é do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis, CEDDH MG.

inscrições podem ser realizadas no site Aspodem ser realizadas no site www.ceddhmg.org . Para entrar em contato, o e-mail é ceddhmg.comunicacao@gmail.com . Serão ofertadas quarenta vagas, e ao final da formação os participantes receberão o certificado. O curso tem abrangência estadual.

O Centro de Defesa tem entre suas atribuições a sistematização das informações de denúncias, produção de dados e conhecimento, capacitações, proteção e promoção dos Direitos Humanos da população em situação de rua e catadores de materiais recicláveis.

A gestão desse projeto é executada pela Cáritas Brasileira e atua em parceria com o Movimento Nacional da População em situação de rua, Pastoral Nacional do Povo da Rua e a Secretaria de Estado de Desenvolviemento Social e Econômico- SEDESE, do Governo do Estado de Minas Gerais.

Veja o CEDDH MG nas redes sociais