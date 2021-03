Uber e Frente Antirracista fazem parceria pela vacinação

Aplicativo fará o transporte de ida e volta dos associados a movimentos negros da FNA (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Frente Nacional Antirracista (FNA) – que reúne mais de 600 organizações dos mais diversos movimentos sociais em ações de combate à discriminação racial – recebeu apoio da empresa de transporte Uber na vacinação contra a COVID-19. Vouchers de R$ 60 foram doados pelo aplicativo, que oferecerá o deslocamento de ida e volta aos postos de saúde para facilitar o acesso da população negra à imunização, sobretudo de idosos.



LEIA MAIS 00:06 - 29/03/2021 Começa vacinação de idosos de 71 anos em BH; veja locais e cronograma

15:03 - 27/03/2021 COVID-19: BH amplia vacinação para idosos entre 69 e 71 anos a partir de 2ª

10:00 - 29/03/2021 Descontrole na transmissão da COVID-19: Minas se aproxima de 24 mil mortes vacinação contra a COVID-19 e irá atender aos membros da FNA de todo país. (FNA) – que reúne mais de 600 organizações dos mais diversos movimentos sociais em ações de combate à discriminação racial – recebeu apoio da empresa de transportena vacinação contra a. Vouchers de R$ 60 foram doados pelo aplicativo, que oferecerá ode ida e volta aos postos de saúde para facilitar o acesso da população negra à imunização, sobretudo de idosos.Sem limitação de quantidade, a parceria vai durar durante toda a campanha decontra a COVID-19 e irá atender aos membros da FNA de todo país.



No primeiro momento, a prioridade de uso é dos idosos, assim como no Programa Nacional de Imunização (PNI).

Segundo a FNA, cada associado receberá, igualmente, uma determinada quantidade de vouchers para distribuir para suas bases de projetos. Esses responsáveis podem chamar o carro para quem precisa, caso pessoa não tenha celular.

Para utilizar os vouchers, a pessoa deve ser atendida pelos movimentos negros que integram a FNA e estar incluída no calendário de vacinação.



Cada movimento tem autonomia para decidir a melhor forma de cadastrar e selecionar os beneficiados.

“É muito importante que empresas do tamanho da Uber olhem para a população preta, neste momento de vacinação, para que a gente consiga sair deste péssimo período logo. Temos certeza que vai ajudar muito na logística de vacinação”, diz Priscila França, do Instituto Equânime, uma das lideranças do movimento negro brasileiro, que integram a Frente Nacional Antirracista.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina