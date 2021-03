BH tem previsão de temporal com raios e ventania nesta segunda (29/3)

WhatsApp/Reprodução (foto: Tempo fechado na tarde desta segunda-feira na Região Centro-Sul de BH )

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, nesta segunda-feira (29/3) umpara a(20 a 30 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O alerta é válido até 8h de terça-feira (30/3).De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é quee trovoadas isoladas, que começam nesta tarde, devam continuar até amanhã.O céu fica parcialmente nublado a nublado com a temperatura mínima prevista em 16,8 ºC e a máxima em 32 ºC. O temporal deverá ocorrer na cidade até o fim da noite.- Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva. %u2800- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos. %u2800- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores. %u2800- Atenção especial para áreas de encostas e morros. %u2800- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199). %u2800- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil. %u2800- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.Fonte: Defesa Civil BH