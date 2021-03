Trem de passageiros da Vale fez a última viagem neste sábado

O movimento na Estação Ferroviária de Governador Valadares foi pequeno durante o sábado, último dia em que o trem circulou antes da paralisação (foto: Tim Filho/ Especial para o EM)









A medida está prevista no Decreto 4848-R do Governo do Estado do Espírito Santo para conter o avanço da COVID-19. Quem chegou à estação para o embarque no trem que seguiu pra Vitória (ES) já estava com passagem comprada.





O vendedor de picolés José Ramos dos Santos, de 62 anos – com a máscara de tecido no queixo – estava à espera dos passageiros que chegariam de Vitória e de Belo Horizonte.



Para ele, a paralisação será ruim: “Vai dar uma parada. Com esta pandemia, já estou vendendo pouco. Em outros tempos, vendia 70 picolés por dia aqui, durante o embarque e desembarque de passageiros”.



Reembolso





Quem comprou passagens antecipadas e foi surpreendido com a paralisação não terá prejuízo financeiro. A Vale, que faz a gestão do trem de passageiros, informou que quem tiver a viagem cancelada poderá solicitar remarcação ou o reembolso do bilhete, sem custo adicional.





As informações sobre o reembolso podem ser obtidas por meio do canal de atendimento Alô Ferrovias (0800 285 7000).

No último dia de circulação dona Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), antes do período de paralisação que começa neste domingo (28/3) e se encerra no domingo de Páscoa (4/4), o movimento de passageiros foi pequeno na Estação Ferroviária de