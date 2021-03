Jovens são presos após torturar e cortar cabelo de idosa durante assalto

Suspeitos foram identificados por imagens de câmeras de segurança (foto: Reprodução/Câmeras de segurança)

Um trabalho conjunto das polícias Militar e Civil de, no Sul de Minas, prendeu dois homens suspeitos dee cortarde uma, de 72 anos, durantena cidade. Os jovens foram encaminhados ao sistema prisional.

De acordo com a polícia, o crime aconteceu nessa sexta-feira (26/3). “Quando três indivíduos armados invadiram a casa da idosa, localizada no Bairro Bosque dos Ipês, exigindo que ela entregasse quantias em dinheiro que estariam guardadas em um cofre no interior da residência. Em seguida, para força-la a entregar o suposto dinheiro, os suspeitos passaram a torturá-la, colocando um saco plástica na cabeça dela”, explica a polícia.

Durante a ação, os suspeitos encheram uma banheira com água para afogá-la e cortaram os cabelos da vítima, que ainda foi agredida com socos, chutes e facadas. Vizinhos teriam escutado o barulho e acionaram a PM, mas os jovens conseguiram fugir.

Em seguida, a polícia identificou o carro de um dos envolvidos e conseguiu prender os suspeitos que estavam em casa. “A perícia técnica da PCMG confirmou as informações e, com imagens de segurança da vizinhança e relatos de testemunhas, conseguimos vincular os dois suspeitos ao crime, que residem em Alfenas”, informou o delegado Márcio Bijalon.

A idosa foi socorrida pela PM e levada ao hospital. Segundo a polícia, a vítima passa bem e informou que não tinha nada no cofre. “Por isso estamos investigando também quem teria repassado essa informação aos três suspeitos”, completou.

Os jovens de 22 e 23 anos foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional. “O suspeito de 23 anos já tinha passagens policiais por tráfico de drogas. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no assalto”, afirmou.