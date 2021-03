Homem é morto próximo à rodoviária após fazer barulho em relação sexual

Policiais pegaram agressores em flagrante na Avenida do Contorno em BH (foto: Polícia Militar/Reprodução) homem de 35 anos morreu após ser agredido violentamente com barras de ferro por seis moradores de rua na noite da última quinta-feira (25/3), na Avenida do Contorno, no Centro de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o homem ficou gravemente ferido na cabeça e no corpo. Umde 35 anos morreu após serviolentamente com barras de ferro por seis moradores de rua na noite da última quinta-feira (25/3), na Avenida do, no Centro de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar, o homem ficou gravemente ferido nae no corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, outros moradores de rua da região se incomodaram com o excesso de barulho que o casal fazia durante a relação, e um homem de 29 anos, junto com outras duas pessoas – uma mulher de 24 anos e outro homem de 33 anos –, se dirigiram até a tenda para questionar com o casal. Eles iniciaram uma discussão verbal e o homem de 29 anos contou à polícia que a vítima pegou uma barra de ferro e tentou agredi-lo. Para se defender, ele conseguiu tomar a barra de ferro e bater na vítima. No total, segundo a PM, seis pessoas agrediram a vítima.

Acionada por volta das 19h30, a PM encontrou a vítima enrolada em cobertores na tenda. Próximo à vítima, as barras de ferro e pedaços de pau usados na agressão também foram localizados, sujos de sangue.



Três dos suspeitos foram identificados de acordo com as características informadas na chamada. O homem de 29 anos estava sujo de sangue e confessou ser o autor do crime, a mulher de 24 e o outro homem de 33 também foram capturados. Os outros agressores conseguiram fugir e ainda não foram encontrados.

A vítima foi levada para o Hospital de Pronto Socorro João XXIII em coma, e morreu pouco depois de dar entrada na unidade.

Ao deter os três agressores, os PMs encontraram porções de crack com o homem de 29 e maconha com a mulher de 24. Os detidos foram levados para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil II (Deplan II).

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os três detidos foram presos em flagrante e irão responder por crime de homicídio qualificado , que pode levar de 12 a 30 anos de prisão.

A Polícia Civil informou que o corpo da vítima não deu entrada até o momento no Instituto Médico Legal (IML).

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria