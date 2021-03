Batida entre dois caminhões na BR-381 causa engarrafamento de 7km em Betim

%u26A0Atualização:



No km 500,5 da BR-381/MG, em Betim, faixa liberada na pista sentido Belo Horizonte.



O fluxo segue lento no trecho, com fila de 7 quilômetros. Dirija com atenção redobrada na região! https://t.co/3NUmUjjOYW