Homem vai comprar carne e acaba morto com três tiros em Santa Luzia

Crime ocorreu no Bairro Kennedy, em Santa Luzia, Região Metropolitana de Belo Horizonte. (foto: Google Maps)









As filhas de José Carlos relataram aos militares que o pai havia saído com elas para fazer compras. Ele foi ao açougue com a mais nova, enquanto a mais velha seguiu para o supermercado. Os disparos teriam sido feitos por um homem de calça jeans e camisa amarela, que entrou e saiu rapidamente do frigorífico.





Familiares de Silva apontam como autor do crime um morador do Bairro Borba Gato, em Sabará, na Grande BH. O assassinato teria sido motivado por vingança, já que a vítima era suspeita de matar o pai dele.





A PM diz que fez buscas pelo suspeito, sem sucesso. O corpo de Zé Bodinho foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Belo Horizonte, no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital.

Um homem de 57 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (24/3) dentro de um açougue de, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na Rua Gama Neto, Bairro Kennedy.