Jovem é morto a tiros e outras três pessoas são baleadas, em Nova Lima

Um homem foi morto a tiros e outras três pessoas foram baleadas na madrugada desta sexta-feira (12/3), no Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime aconteceu na Rua Taber, 23, por volta das 1h37.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem que morreu é Simão Pedro Dias de Melo, de 22 anos. Os feridos são: Marília Prudêncio de Carvalho, 24, Richard Gabriel de Oliveira da Silva, 15 e Cícero, de 35.

De acordo com a Polícia Militar, o jovem morto levou dois tiros: um no tronco e outro na genitália. Já o adolescente levou três tiros, a mulher foi atingida com um disparo nas nádegas e o outro homem foi atingido com sete tiros.Os feridosforam socorridos e encaminhados para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS) na Região Centro-Sul de BH.