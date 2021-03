Uberaba: taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI/COVID está em 95%

Eliquis Apixabana é um medicamento utilizado em pacientes graves da COVID-19, que impede a formação de coágulos no sangue durante complicações da doença (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Desde o início da pandemia foram contabilizados em Uberaba 18.213 casos, sendo que destes 464 pessoas morreram e 15.711 se recuperaram.

A Sociedade Civil Organizada (SCO) e o Conselho Estratégico da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg - Regional Vale do Rio Grande) doaram para o município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, quase 9 mil caixas de Eliquis Apixabana, medicamento utilizado em pacientes graves da COVID-19, que impede a formação de coágulos no sangue durante complicações da doença; neste momento, a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID da cidade, tanto públicos como privados, está bem perto do limite.

Segundo informações da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, o município recebeu, nesta terça-feira (23), a doação de 8.993 caixas do medicamento. Foram doados também vitaminas e o fármaco Ivermectina.

A doação veio por meio da arrecadação das usinas Delta Sucroenergia, Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), Usina Uberaba, Usina Santo Ângelo, BP Bunge Bioenergia e Usina Coruripe.

Ainda, a indústria Eletric Ink, integrante do Conselho Estratégico, fez a doação de mais 39 caixas, com 60 cápsulas cada, do medicamento Eliquis Apixabana”, informou a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba, por meio de nota.

A Sociedade Civil Organizada (SCO) mobilizou, além das 33 instituições públicas e privadas integrantes, as empresas Shopping Uberaba, Alta Genetics e Instituto Agronelli, que contribuíram na compra dos remédios.

"Organizamos um campo de captação de recursos que serão convertidos em medicamentos e equipamentos que vão ser repassados à Prefeitura de Uberaba, em um limite de R$ 800 mil", contou o delegado Regional da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Adesg), Antônio José Bessa Ferreira.





"Essas doações chegam em um momento muito oportuno para o Município. O Brasil está enfrentando a escassez de medicamentos. E temos em Uberaba uma sociedade solidária, comprometida com a saúde da população.

Agradecemos às instituições que se mobilizaram nessas e em outras doações que estamos recebendo e que estão beneficiando toda a nossa gente", comemorou a prefeita de Uberaba, Elisa Araújo.

Último boletim epidemiológico da COVID-19, em Uberaba, divulgado na noite desta quarta-feira (24/3) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)









De acordo com o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite desta quarta-feira (24/3), a taxa de ocupação dos leitos públicos de UTI/COVID está em preocupantes 95%. Já a situação dos leitos particulares UTI/COVID é ainda mais alarmante, com taxa de ocupação em 98%.