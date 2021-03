Médicos mineiros defendem 'autonomia' para aplicar remédios sem eficácia

AM

A hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina não têm eficácia comprovada cientificamente (foto: Agência Brasil/Reprodução) hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina, recomendados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), devem ser banidos em qualquer fase de tratamento da COVID-19, a Associação Médica de Minas Gerais (AMMG) repudiou a ação nesta quarta-feira (24/3). Depois que a Associação Médica Brasileira (AMB) divulgou uma nota afirmando que a utilização de remédios como, recomendados pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), devem serem qualquer fase de tratamento da, arepudiou a ação nesta quarta-feira (24/3).









Segundo os médicos mineiros, a AMMG coloca-se alheia a qualquer “politização acerca do tema” somente “defendendo a autonomia dos médicos”.





No documento, os médicos também defendem a vacinação no país e o aumento no número de leitos em Minas Gerais.



A hidroxicloroquina, cloroquina e ivermectina não têm éficacia comprovada cientificamente.

Entenda

Na terça-feira (23/3), a Associação Médica Brasileira fez diversos alertas sobre a falta de leitos para internação, escassez de remédios para intubação e o número de mortes no Brasil, que entre os dias 15 a 21 de março representaram 25% das mortes mundiais. Já são quase 300 mil vidas perdidas pela COVID-19.





A gravidade da situação brasileira é o motivo do boletim, que foi separado em 13 tópicos, abordando “orientações aos pacientes de todo o Brasil, em particular sobre a importância da prevenção, para esclarecimentos sobre condutas aos médicos, e para conclamar as autoridades responsáveis à urgente resolução de casos que exclusivamente delas dependem”, diz a nota.

Além das recomendações de distanciamento, uso de máscara, higiene de mãos e superfícies, a AMB frisou que o uso de medicamentos sem eficácia comprovada deve ser banido: “Reafirmamos que, infelizmente, medicações como hidroxicloroquina/cloroquina, ivermectina, nitazoxanida, azitromicina e colchicina, entre outras drogas, não possuem eficácia científica comprovada de benefício no tratamento ou prevenção da COVID-19, quer seja na prevenção, na fase inicial ou nas fases avançadas dessa doença, sendo que, portanto, a utilização desses fármacos deve ser banida”.





Veja a nota da AMMG na íntegra

Nota da Associação Médica de Minas Gerais do dia 24/03 (foto: Associação Médica de Minas Gerais/Reprodução)

