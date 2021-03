São Tiago, no Campo das Vertentes, corre risco de enfrentar surto de dengue

Em Mercês de Água Limpa, distrito de São Tiago, dados obtidos no Lira também são alarmantes (foto: Pixabay/Reprodução)

São Tiago, no Campo das Vertentes, sofre com risco de surto de dengue. De acordo com o levantamento rápido de índice para Aedes aegypti (Lira), finalizado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na última quinta-feira (18/3), entre os 236 imóveis vistoriados na cidade, o índice de infestação predial atingiu 4,7%.De acordo com o Ministério da Saúde, para ser considerado satisfatório, o índice deve estar abaixo de 1%. Em janeiro, o Lira do município estava em 2,8%, considerado em estado de alerta pelo MS.O crescimento do índice preocupa o coordenador municipal de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Joel Amâncio de Oliveira, que faz um apelo para toda a população.

“É importante que, pelo menos uma vez por semana, os moradores façam vistorias em suas residências. Eles devem ficar atentos a objetos que podem acumular água, porque é ali que a larva se desenvolve e se transforma no mosquito. É uma atitude de responsabilidade social, que depende do trabalho conjunto entre população e poder público”, declara Oliveira.

Em Merces de Água Limpa, distrito de São Tiago, o índice também preocupa. Dos 258 imóveis vistoriados, o Índice de Infestação Predial atingiu a marca de 3,1%, classificação de alerta. Em janeiro, o Índice estava em 2,2%, também classificado como de alerta.