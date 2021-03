Mulher que perdeu cabelo ao usar creme será indenizada em R$ 20 mil

O relator destacou que a queda capilar drástica causou angústia e sofrimento, afetando a aparência da mulher de forma duradoura e sua autoestima (foto: TJMG/Reprodução)

Correção monetária

Umaque perdeu parte dodevido a um creme alisante deve ser indenizada em R$ 20 mil, - sendo R$ 10 mil por danos morais e R$mil por danos estéticos. A decisão foi publicada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais () nesta quarta-feira (24/3).O caso ocorreu em outubro de 2014. De acordo com a mulher, em cinco minutos da primeira aplicação o produto causou ade grande quantidade de fios. Além disso, danificou o resto dos cabelos, deixando-os, alterando sua cor natural e reduzindo substancialmente seu comprimento.A cliente afirmou que seguiu todas asdo produto. O caso foi levado à justiça e o juiz Fábio Roberto Caruso de Carvalho condenou a fabricante do alisante a pagar R$ 20 mil à cliente por danos morais e estéticos, com juros cobrados a partir da sentença, de fevereiro de 2020. Ambas as partes recorreram.

Na apelação ao TJMG, a cliente alegou que a quantia devia ter atualização monetária a partir de novembro de 2014, quando a fabricante foi citada, e não a partir do arbitramento da reparação.



A empresa, por sua vez, sustentou que o creme fabricado e comercializado por ela não apresentava defeito e que não houve falha quanto à informação prestada. Segundo a fabricante, as embalagens alertam sobre o risco de alergias, sendo recomendada a prova de toque e o teste de mecha citados no folheto explicativo.



Por fim, a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) manteve a condenação, alterando apenas a data de incidência dos juros, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Os desembargadores Valdez Leite Machado, Evangelina Castilho Duarte e Cláudia Maia foram unânimes.