'Todos Contra a Fome' pede doações para ajudar famílias carentes em BH

Distribuição de cestas básicas em BH (2020) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) COVID-19 deixa sequelas muito além das quase 300 mil vidas perdidas no Brasil. No cenário econômico, os preços dos produtos básicos aumentam cada vez mais e famílias enfrentam dificuldades de comprar alimentos para as refeições do dia. Por isso, um grupo de empresas, instituições e projetos sociais de Belo Horizonte se juntaram em uma campanha on-line, “Unindo Forças BH- Todos contra a Fome", para arrecadar doações e transformar em cestas básicas. A pandemia dedeixa sequelas muito além das quase 300 mil vidas perdidas no Brasil. No cenário econômico, os preços dos produtos básicos aumentam cada vez mais e famílias enfrentam dificuldades de comprar alimentos para as refeições do dia. Por isso, um grupo de empresas, instituições e projetos sociais dese juntaram em umaon-line, “Unindo Forças BH- Todos contra a Fome", para arrecadare transformar em cestas básicas.









'Os relatos que estamos escutando, vai ser muito bem-vinda esta campanha. Algumas famílias relataram que não tinham o que comer, ou que tinham apenas um arroz e feijão na mesa' Silvia Castro, uma das organizadoras do projeto









O projeto conta com apoio de vários grupos: Transforma BH, Instituto O Grito rede Gerando Falcões, Aceleradores do Bem, Mesa Brasil, Tio Flávio Cultural, Ele Clama, Embaixadores da Educação, A Ponte Social e Espalhe Cestas.



“A gente percebeu que as pessoas têm vontade de doar e ajudar, mas não sabem como. Por isso, em vez de dispersar a ajuda, resolvemos concentrar em uma única plataforma para poder trabalhar nela e intensificar a divulgação. Acho que desta forma a gente vai conseguir ultrapassar a nossa meta. E enquanto estiver chegando recursos, a gente vai continuar trabalhando para distribuir mais cestas”, ressaltou Silvia.





Toda a operação de distribuição será feita em parceria com instituições e líderes comunitários que conhecem as comunidades e que estão tomando todos os cuidados recomendados por sanitaristas. As cestas serão higienizadas desde a montagem até a entrega.





Saiba como doar

O lançamento oficial do site para doações vai ser nesta terça-feira (23/3), às 18h, mas antes mesmo de começar a divulgação, o grupo já conseguiu arrecadar R$ 23.050.





Para doar, basta acessar o site https://evoe.cc/unindo-forcas-bh , clicar em “apoiar o projeto”. Você pode contribuir com qualquer valor na campanha, mas também exibem a quantia para ajudar um casal (R$ 50) ou até mesmo mais de 100 famílias (R$ 10.000).





Além do site, o grupo também criou uma plataforma no Instagram (@unindoforcasbh) para divulgação das doações.





A campanha tem o prazo final no dia primeiro de maio (1/5).