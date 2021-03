Contagem vacina idosos acima de 77 anos; confira os locais

Em Contagem, mais de 7,5 mil pessoas já receberam a segunda dose da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação)



A vacinação contra a COVID-19 para idosos acima de 77 anos ocorre, nesta terça (23/03) e quarta-feira (24/03), em Contagem, das 8h às 15h. Para poder vacinar é preciso levar um documento com foto e o comprovante de endereço. Na cidade, 24.319 primeiras doses do imunizante já foram aplicadas. No caso da segunda dose, foram 7.536 aplicações.





É importante observar que as salas de vacinação para a primeira e a segunda doses estão em locais diferentes. Foram credenciadas 21 salas de vacina em todo o município para a aplicação da primeira dose e 14 para a aplicação da segunda dose. A Secretaria Municipal de Saúde orienta aos idosos ou familiares a entrar em contato com a Unidade Básica de Saúde (UBS) credenciada para buscar por locais mais vazios.É importante observar que as salas de vacinação para a primeira e a segunda doses estão em locais diferentes.

Confira a lista de Salas de Vacina credenciadas por regional:

REGIONAL ELDORADO



Para a 1ª dose:

UBS ÁGUA BRANCA (Av. Seis, 320 – Conjunto Água Branca – 3352-5245)

UBS CSU ELDORADO (Rua Portugal, 50 – Gloria – 3352-5251)

UBS PARQUE SÃO JOÃO (Rua Sete, 54 – Parque São João – 3352-5259)



Para a 2ª dose:

UBS NOVO ELDORADO (Rua Tubira, 173 – Santa Cruz – 3911-9423)



REGIONAL RIACHO

Para a 1ª dose:

SESC CONTAGEM (Rua Padre José Maria de Man, 805 – Novo Riacho – 3912-4949)



Para a 2ª dose:

UBS RIACHO (Rua Rio Verde, nº 171 – Riacho das Pedras – 3363-5265)

REGIONAL INDUSTRIAL

Para a 1ª dose:

UBS JARDIM INDUSTRIAL (Rua Henrique Zikler, 97 – Jardim Industrial – 3363-5255)

UBS VILA BANDEIRANTES (Rua Oito, 20 – Santa Maria – 3363-5841)



Para a 2ª dose

UBS AMAZONAS (Rua Marquês do Paraná, 111 – Amazonas – 3361-6303)

REGIONAL SEDE

Para a 1ª dose:

UBS CAD (Av. Prefeito Gil Diniz, 401A – Centro – 3398-4310)

UBS BERNARDO MONTEIRO (Wilson José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro – 3352-5249)

UBS LINDA VISTA (Rua Arthur Hermeto, 57 – Linda Vista – 3352-5716)

UBS MARIA DA CONCEIÇÃO (Rua Pará de Minas, S/N – 3352-5849

UBS PRAIA (Rua Felisbino Pinto Monteiro, 1099 – Bairro: Praia – 3352-1777)



Para a 2ª dose:

UBS CAD (Av. Prefeito Gil Diniz, 401A – Centro – 3398-4310)

UBS BERNARDO MONTEIRO (Wilson José de Souza, 40 – Bernardo Monteiro – 3352-5249

UBS LINDA VISTA (Rua Arthur Hermeto, 57 – Linda Vista – 3352-5716 )

UBS MARIA DA CONCEIÇÃO (Rua Pará de Minas, S/N – 3352-5849)

REGIONAL PETROLÂNDIA

Para a 1ª dose:

UBS CAMPO ALTO (Avenida B, 1012 – Campo Alto – 3391-8888)

UBS PETROLÂNDIA I (Rua Refinaria Gabriel Passos, 287 – Petrolândia – 3352-4695)





Para a 2ª dose:

UBS Campo Alto (Avenida B, 1012 – Campo Alto – 3391-8888)

REGIONAL RESSACA

Para a 1ª dose:

UBS SÃO JOAQUIM (Rua Rubi, s/n (em frente ao número 803) – São Joaquim – 3357-9671)

UBS JARDIM LAGUNA (Rua Bragança, 872 – Jd. Laguna – 3352-5718



Para a 2ª dose:

UBS ARPOADOR (Rua Mariana, s/n – Arpoador – 3352-5762)

REGIONAL NACIONAL

Para a 1ª dose:

UBS ESTRELA DALVA (Rua Búzios, 56 – Estrela Dalva – 3913-9622)

UBS NACIONAL (Rua Benjamim Constant, 701 – Nacional – 3912-6175)



Para a 2ª dose:

UBS VALE DAS AMENDOEIRAS (Rua Seis, 52 – Vale das Amendoeiras – 3397-3516)



REGIONAL VARGEM DAS FLORES

Para a 1ª dose:

UBS DARCY RIBEIRO (Rua João Luiz de Farias, 166 – Darcy Ribeiro – 3911-3953)

UBS RETIRO (Avenida dos Imigrantes, S/N – Retiro – 3352-5264)

UBS SÃO JUDAS TADEU (Rua VL7, 259 – Nova Contagem – 3392-8047)

UBS ICAIVERA (Avenida Tui, 10 – Icaivera – 3352-5307)



Para a 2ª dose:

UBS DARCY RIBEIRO (Rua João Luiz de Farias, 166 – Darcy Ribeiro – 3911-3953)

UBS RETIRO (Avenida dos Imigrantes, S/N – Retiro – 3352-5264)

UBS SÃO JUDAS TADEU (Rua VL7, 259 – Nova Contagem – 3392-8047)