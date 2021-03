Neto que assassinou a avó para roubar é preso em Minas e confessa o crime

O crime ocorreu na casa da vítima, em Campo Belo (foto: PMMG/Divulgação)

O assassinato da idosa Hélia Ferreira, de 78 anos, em Campo Belo, no Centro-Oeste mineiro, começa, a ser elucidado pela Polícia Civil, que prendeu um neto da vítima, um homem de 29 anos, que teria cometido o crime para roubar.



O corpo de Hélia foi encontrado na sua própria casa, despido, em cima da cama, com várias marcas de agressões, no dia 10 de março. Mas a suspeita é de que ela teria sido morta pelo menos dois dias antes.



Com a prisão, os policiais conseguiram precisar que o crime foi cometido em 6 de março. Segundo relato dos agentes, o suspeito teria tido um acesso de fúria, causado pelo consumo de drogas, e matado a idosa por estrangulamento.



O neto da vítima foi preso em Itajubá, no Sul de Minas. Ao ser surpreendido pelos policiais, acabou confessando o crime.

Dor de parentes

O corpo foi encontrado por duas netas da vítima, na Rua Modestino Ferreira Reis, Bairro Vila Escolástica. Elas foram à residência para visitar a avó e, ao chegar, encontraram tudo trancado. Chamaram pela avó, mas, como não obtiveram resposta, resolveram arrombar o portão e a porta da casa.

No quarto, depararam com a avó morta. A Polícia Militar, ao chegar ao local, fez uma varredura nas dependências da casa. Na cozinha, havia muito sangue no chão, assim como no quarto. Na ocasião, as netas relataram aos policiais que o dinheiro que a avó guardava, cerca de R$ 2.800, tinha desaparecido.