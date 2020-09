Família de adolescente acusa agentes penitenciários de agressão em Campo Belo

Abordagem aconteceu em frente a casa da avó do menor (foto: Diário Campo Belo/divulgação)

de um adolescente de, no Sul de Minas, acusade. Um vídeo que mostra supostas agressões está circulando nas. O caso aconteceu na noite do último domingo (27), mas as imagens foram divulgadas nesta terça-feira (29).

Supostas agressões foram flagradas por vídeo que circulou nas redes sociais (foto: Redes Sociais)

De acordo com a mãe do menor de 16 anos, as imagens foramno Bairro Vila São Jorge. “Ele estava sentado nada casa da avó, junto com o primo, quando um carro estranho se aproximou”, diz mãe do menor.

Agressões teriam acontecido em resposta ao ataque em uma cervejaria (foto: Redes Sociais)

A agressão teria acontecido após uma umada cidade, que pertence a um agente penitenciário. Segundo a mãe do menor agredido, o filho não tem envolvimento com o ataque. “Meu filho é um menino ótimo, trabalhador, do bem”, afirma.

Por telefone, o menor contou que, quando o carro se aproximou, o primo dele correu para dentro de casa. “Os agentes desceram e começaram a gritar comigo. Levantei a mão e falei que não tinha nada com isso. Mas eles começaram a dar murro na minha cara, quando um dos agentes me acusou de ter feito algo”, explica menor.

O adolescente foi levado para o Pronto Atendimento da cidade. A família pede justiça. “Meu filho não tem antecedentes e não se justificam as agressões. Ele não teve lesão grave, mas está com hematomas pelo corpo”, ressalta mulher.

De acordo com a Polícia Civil, o atentado na cervejaria que pertence ao agente penitenciário foi registrado e o caso está sendo investigado. “Ainda não identificamos os envolvidos, não sabemos se são menores”, diz polícia.

Em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informou que o suposto envolvimento de policiais penais no vídeo citado está sendo apurado. “A Sejusp ressalta que não compactua com quaisquer desvios de conduta por parte de seus servidores”, completa.

-->

-->