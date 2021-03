Conselho de Saúde pressiona PBH para abertura de leitos de UTI

(foto: Leandro Couri/EM/DA PRESS)

O Conselho Municipal de Saúde pressiona a Prefeitura de Belo Horizonte para a ampliação de leitos na unidade de terapia intensiva (UTI) nos hospitais da capital. Nesta segunda-feira (22/03), osse reunem com representantes do município para pedir a ampliação da capacidade da terapia intensiva.A presidente do conselho, Carla Anunciatta, informou aoque os conselheiros devem pedir à prefeitura a ampliação de leitos e ampliação das equipes de saúde. Ela disse que não há um número pré-estabelecido para ae que essa definição 'depende da capacidade instalada, ou seja, estrutura física do serviço'.O conselho, no entanto, não tem umasobre a falta de recursos humanos que tem sido apontado pelos gestores como a principal dificuldade para ampliação dos leitos. Carla afirmou que a dificuldade em encontrar profissionais (médicos, enfermeiros e fisioterapeutas) paranas UTIs também será um ponto a ser discutido.Na semana passada, os conselheiros elaboraram documento com 14 medidas que a prefeitura deveria adotar no enfrentamento à COVID-19. A primeirado conselho foi a adoção imediata do lockdown por pelo menos duas semanas.Também foi sugerida a distribuição de cestas básicas e alimentação aos desempregados e pessoas assistidas por programas sociais. Outro ponto se refere ao transporte público, que deve ser ofertado em condições e número adequado no município. O conselho solicitou ainda ada testagem.Na sexta-feira (19/03), pela primeira vez desde o início da pandemia, a ocupação de leitos de UTI para pacientes exclusivos da COVID-19 atingiu 100% na capital. O índice chegou ao patamar de 100,8% por causa da alta demanda de internações para casosna rede suplementar, que está atualmente em 114,4%. Na rede pública, a porcentagem é de 89,8%.