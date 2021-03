Mais de 40 linhas de ônibus da Grande BH já circulam com escalas reduzidas

Concessionárias de transporte coletivo têm 48 horas para aumentar quadro de horários, quando solicitado pela Seinfra (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) transporte metropolitano devem ficar atentos à nova escala de ônibus nos próximos dias. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), 43 linhas de coletivos para viagens intermunicipais da Grande BH já foram autorizadas a operarem com circulação reduzida. Usuários dodevem ficar atentos à nova escala de ônibus nos próximos dias. Segundo a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra), 43 linhas de coletivos para viagens intermunicipais dajá foram autorizadas a operarem com circulação reduzida.













A Seinfra informa que as empresas já apresentaram proposta para redução, sendo que as seguintes linhas foram acatadas pela secretaria:





1600, 1620, 1630, 1640, 1660, 1670, 1680, 1690, 1700, 1710, 1720, 1730, 1740, 1750, 1751, 1770, 1771, 1900, 1910, 2130, 2150, 2190, 2200, 2890, 2910, 2950, 310C, 314M, 3785, 3948, 4600, 4610, 4650, 4665, 4675, 4680, 4970, 6260, 6330, 6340, 6400, 6632, 7900





Ainda segundo a secretaria, em outras linhas de coletivos metropolitanos que atualmente operam com dificuldades, foi solicitado às empresas concessionárias que o número de viagens seja ampliado, especialmente nos horários de pico. As companhias têm até o fim do dia desta sexta-feira (19/3) para responder.





Como funciona o protocolo





Caso a empresa deseje alterar a escala de alguma linha de ônibus, o protocolo estabelece o prazo de 48 horas para apresentação da proposta de aumento de viagens, quando solicitado pela secretaria, e, caso não desenvolvam o plano dentro do prazo, a própria Seinfra determinará o quadro de horários a ser cumprido.

Nos casos em que haja queda brusca de demanda, a secretaria disse se comprometer a analisar os pedidos mais rapidamente, podendo admiti-la imediatamente. De acordo com a Seinfra, todas as avaliações serão feitas com dados atualizados dos dias anteriores, por causa da dinâmica das decisões governamentais.





Dúvidas ou reclamações devem ser feitas pelos passageiros no telefone 162, dígito 9 ou pelo site Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais (OGE) e o aplicativo ‘MG APP’.