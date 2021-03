Campo Belo retoma Cartão Alimentação após avanço da COVID-19

Família carentes vão receber Cartão Alimentação em Campo Belo (foto: Portal Voz/divulgação)

A Prefeitura de, no Sul de Minas, decidiu retomar com oapós o agravamento dae a adesão do município à onda roxa, fase mais restritiva do Programa Minas Consciente . Para amenizar os impactos causados pela, 1 mil pessoas vão receber, pelos próximos seis meses, um cartão com o valor de R$ 120 para ser trocado em alimento, material de limpeza e higiene pessoal.

De acordo com a prefeitura, o Cartão Alimentação foi usado por sete meses durante a pandemia do novono ano passado. Neste ano, com agravamento da COVID-19 e a adesão à onda roxa, a administração decidiu estender o benefício por seis meses.

“Após aprovação da Câmara Municipal, unânime, voltaremos com o Cartão Alimentação por seis meses e, se for necessário, será estendido por mais seis meses. O valor deve ser utilizado com itens básicos de saúde e alimentação, mas não pode ser utilizado com bebida alcoólica”, diz prefeito da cidade, Alisson de Assis Carvalho.

O cartão, com o valor de R$ 120, pode ser trocado em alimento, material de limpeza e higiene pessoal (foto: Ascom/divulgação)

Segundo a prefeitura, as famílias contempladas vão receber o cartão com R$ 120 para ser trocado pelos produtos nocredenciado pela prefeitura.“As famílias residentes no município, que possuem renda per capita (por pessoa) de até meio salário mínimo (R$ 522,50) e que estejam inscritas no Cadastro Único até 15/3/2021, podem receber”, explica a assessoria de imprensa.

O cadastro pode ser feito até 24 de março pelo site da prefeitura ou no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.



“Após a fase de requerimentos, a equipe da Secretaria de Assistência Social fará a seleção das famílias a serem beneficiadas com base nas Resoluções 003/2021, de 24 de fevereiro de 2021, e 003-I/2021, de 15 de março de 2021, do Conselho Municipal de Assistência Social de Campo Belo”, completa.

O cadastro pode ser feito até 24 de março pelo site da prefeitura ou no CRAS mais próximo (foto: Ascom/divulgação)



Campo Belo segue com 2.912 casos de COVID-19, sendo 72 mortes em decorrência da doença.



No fim de semana passado, a prefeitura fez manifestação para alertar a população sobre o avanço do novo coronavírus na cidade.