Polícia prende quadrilha acusada de roubo e clonagem de veículos em BH

Carros roubados foram recuperados pela PMRV e levados ao pátio do Detran em BH (foto: Redes Sociais/Reprodução) pessoas suspeitas de compra e venda de veículos roubados e adulterados. A prisão ocorreu quando os policiais faziam uma abordagem de rotina na Avenida Tereza Cristina, próximo ao conjunto 'dos Tijolinhos', no Bairro Prado, em Belo Horizonte. A Polícia Militar Rodoviária (PMRV) prendeu na noite desta quarta-feira (17/3), cincosuspeitas de compra e venda deroubados e. A prisão ocorreu quando os policiais faziam umade rotina na Avenida Tereza Cristina, próximo ao conjunto 'dos Tijolinhos', no Bairro Prado, em





Analisando o veículo abordado, os policiais descobriram que ele havia sido furtado e clonado. O motorista, de 30 anos, foi preso e confessou que estava se dirigindo a uma oficina no mesmo bairro. Os policiais pediram reforço, e seguiram direto para a oficina. Segundo a PMRV, após suspeitaram do condutores de dois veículos do modelo Ford Ka, os militares abordaram um dos veículos. Imediatamente, o motorista do outro carro fugiu em alta velocidade.Analisando o veículo abordado, os policiais descobriram que ele havia sido furtado e clonado. O motorista, de 30 anos, foi preso e confessou que estava se dirigindo a uma oficina no mesmo bairro. Os policiais pediram reforço, e seguiram direto para a oficina.





Chegando ao local, os militares viram que o outro Ford Ka, cujo motorista havia escapado da abordagem, estava estacionado em frente ao estabelecimento. Funcionários da oficina foram questionados sobre o veículo, mas negaram saber algo. Entretanto, os policiais reconheceram a chave do Ford Ka pendurada na oficina e acionaram o alarme, que destravou o veículo.



Após análises, os policiais verificaram que o veículo também era clonado e que havia sido furtado. Os dois funcionários da oficina, um homem de 27 anos e uma mulher de 25, também foram presos.





A mulher admitiu aos policiais que trabalha com veículos roubados e confirmou que o Ford Ka branco estacionado do lado de fora era do dono da oficina.



De posse do endereço da pessoa que seria a responsável por repassar os veículos, os policiais encontraram o suspeito e o prenderam. Ele confirmou detalhes do esquema e levou os militares até a residência de outro homem, que seria o responsável pelos furtos e pelas clonagens.





No local, um homem de 31 anos, foi detido. Enquanto os militares davam andamento à ocorrência, a namorada do rapaz, uma moça de 27 anos, chegou conduzindo um Honda Fit Preto. O carro também tinha sinais de falsificação, era clonado e possuía queixa de roubo. A mulher também foi detida.





De acordo com o boletim de ocorrência, quando o homem de 31 anos foi preso e descobriu que havia sido entregue pelos seus comparsas, ele ficou bastante agressivo. Ele começou a agredir os demais e precisou ser contido. Ele foi algemado e levado com os outros presos para o Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, na capital.





Os três veículos apreendidos foram levados para o pátio do Detran.







